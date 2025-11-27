Augustusburg: Für das Lions-Adventskonzert am Sonntag gibt es noch Restkarten

In Augustusburg wird am Wochenende mit zwei Veranstaltungen die vorweihnachtliche Adventszeit eingeläutet. Am Sonnabend gibt es am großen Adventskalender auch noch eine Überraschung.

In Augustusburg zieht pünktlich am ersten Adventswochenende vorweihnachtliche Stimmung ein. Dafür waren in den vergangenen Wochen viele Ehrenamtler in ihrer Freizeit im Einsatz, um zwei Veranstaltungen vorzubereiten.