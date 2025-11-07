Augustusburg rätselt: Wo ist der „Gänsedieb“?

Die Brunnenfigur ist seit einer Weile verschwunden. Wurde die Bronzeskulptur vielleicht sogar selbst gestohlen?

Er ist weg. Verschwunden, abgetaucht oder gestohlen? In Augustusburg wird gerätselt, was mit der Brunnenfigur „Gänsedieb“ passiert ist. Die Skulptur ist seit einer Weile verschwunden, und man munkelt, dass der Gänsedieb vielleicht selbst zur Diebesbeute wurde.