Augustusburg: Sollen Vereine künftig für die Nutzung von Turnhallen Geld bezahlen?

In Augustusburg wird über eine neue Entgeltordnung für städtische Einrichtungen diskutiert. Auf dem Prüfstand steht unter anderem der Preis für Duschmarken, der verdoppelt werden soll - auf 1 Euro.

Die Stadt Augustusburg stellt ihre Entgeltordnung für die Nutzung Stadt-eigener Räume auf den Prüfstand. Hintergrund ist die weiterhin angespannte finanzielle Situation der Stadt in deren Folge Wirtschaftsprüfer mehrere Vorschläge gemacht haben, an welcher Stelle die Stadt mehr Geld einnehmen kann.