Augustusburg: Warum Anwohner der Waldstraße einen Tempo-Blitzer fordern

Flöha
Hans Jürgen Stopp hat zur Bürgerfragestunde die Situation an der Waldstraße geschildert. Mitunter versucht er, Raser zur Rede zu stellen, und muss sich dafür beschimpfen oder verspotten lassen.
Manchmal stellt sich Hans Jürgen Stopp in Augustusburg an die Waldstraße vor sein Grundstück und versucht, Autofahrer zu ermahnen, die deutlich schneller auf der abschüssigen Straße unterwegs sind als erlaubt. Auf die Frage, was er dabei erlebt, berichtet er von aggressiven Reaktionen, von Gleichgültigkeit oder vom Versuch, ihn zu umfahren...
