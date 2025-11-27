Augustusburger Ehrenamtler in Freiberg gewürdigt

Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Landkreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.

Rund 250 Gäste sind der Einladung von Mittelsachsens Landrat Sven Krüger zum Ehrenamtsempfang ins Freiberger Tivoli gefolgt. Er betonte die große Bedeutung der Kultur und würdigte das Engagement in Vereinen, Bibliotheken sowie in Theater- und Musikprojekten. Vertreter des Kreistages und des Kulturministeriums Sachsens unterstrichen die...