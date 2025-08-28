Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nadine Knödler, Projektleiterin des Vereins „Auf weiter Flur“, vor dem Lehngericht in Augustusburg.
Nadine Knödler, Projektleiterin des Vereins „Auf weiter Flur“, vor dem Lehngericht in Augustusburg. Bild: Claudia Dohle/Archiv
Flöha
Augustusburger Verein erinnert an Todesmarsch in der Region
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Entlang der Route des Todesmarsches vom 13. März 1945 findet am 31. August ein Erinnerungsspaziergang statt. Einen Tag zuvor gibt es einen Workshop zu Debatten über die Nazizeit und den Krieg.

Augustusburg.

Zu zwei weiteren Veranstaltungen der Reihe „Was war hier eigentlich 1933 bis 1945?“ lädt der Augustusburger Verein „Auf weiter Flur“ am Wochenende 30./31. August ein.

Am Samstag findet im Saal des Lehngerichts in Augustusburg, Markt 14, von 10 bis 18 Uhr der Workshop: „Mit Andersdenkenden über Nationalsozialismus und Krieg reden“ statt. Ziel des Workshops ist es laut den Veranstaltern, ideologisch aufgeladene Signal-Wörter und Wort-Konstrukte, revisionistische Parolen und Argumentationsmuster sachlich zu analysieren sowie die dahinterliegenden Absichten zu erkennen.

Am Sonntag um 10 Uhr beginnt an der Bahnstation Flöha-Plaue ein Erinnerungsspaziergang entlang der Route des Todesmarsches vom 13. März 1945. Damals mussten circa 890 jüdische Häftlinge, die am 9. Februar aus dem Außenlager Kittlitztreben des KZ Groß-Rosen auf einen Todesmarsch geschickt worden waren, in Erdmannsdorf in Scheunen übernachten. Der gemeinsame Weg am Sonntag führt von Flöha-Plaue nach Erdmannsdorf mit Stationen unter anderen beim frühen KZ in Plaue und dem Friedhof Erdmannsdorf. Anschließend gibt es im Lehngericht Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und ein Filminterview mit einem Überlebenden dieses Todesmarschs wird gezeigt. Anmeldung für beide Veranstaltungen per Mail an [email protected] oder Telefon 0176 60376126. (mib)

