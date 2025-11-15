Ausgezeichnet: Holzspäne aus dem Erzgebirge für den 3D-Druck

Ein Projekt der Firma Rülke aus Eppendorf zeigt wie Kreislaufwirtschaft funktionieren kann: Sie will Holzspäne im 3D-Druck wiederverwenden. Bauteile der Firma fahren jetzt schon auf den Weltmeeren.

Mit seinem Projekt zur Verwendung von Reststoffen aus der Holz- und Kunststoffbearbeitung im 3D-Druck hat die Eppendorfer Firma Rülke GmbH die Jury im Wettbewerb „Loopings in Mittelsachsen" überzeugt. Die 48 Beschäftigte zählende Firma hat in der Kategorie „Unternehmen" mit ihrem Forschungsprojekt „Reprint – Filament-Fusion" den...