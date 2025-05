Autoknacker schlagen jetzt auch in Oederan zu

Aus einem Transporter wurden Werkzeuge im Wert von rund 15.000 Euro gestohlen. Gibt es Verbindungen zu ähnlichen Delikten der vergangenen Tage?

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zum Donnerstag im Siedlungsweg in Oederan die Hecktür eines Opel-Transporters aufgebrochen. Im Anschluss entwendeten die Täter diverse Elektrowerkzeuge wie Akkuschrauber, Schlagschrauber sowie Winkelschleifer, teilte die Polizei am Freitag mit. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Stehlschaden von...