B 173 zwischen Flöha und Freiberg über fünf Stunden blockiert

Ein Sattelzug hat am Silvestertag im Flöhaer Stadtteil Falkenau quer gestanden. Er musste mit einem Abschlepper geborgen werden.

Ein Sattelzug hat die Bundesstraße 173 zwischen Falkenau und Oederan am letzten Tag des alten Jahres für mehr als fünf Stunden blockiert. Wie Doreen Stein von der Polizeidirektion Chemnitz dazu mitteilte, war der 56-jährige Fahrer gegen 11.40 Uhr mit dem Sattelzug in Richtung Oederan unterwegs gewesen und in Falkenau ungefähr 80 Meter nach...