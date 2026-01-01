MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein quer stehender Sattelzug hat am Silvestertag in Falkenau die B 173 blockiert.
Ein quer stehender Sattelzug hat am Silvestertag in Falkenau die B 173 blockiert. Bild: Erik Frank Hoffmann
Ein quer stehender Sattelzug hat am Silvestertag in Falkenau die B 173 blockiert.
Ein quer stehender Sattelzug hat am Silvestertag in Falkenau die B 173 blockiert. Bild: Erik Frank Hoffmann
Flöha
B 173 zwischen Flöha und Freiberg über fünf Stunden blockiert
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Sattelzug hat am Silvestertag im Flöhaer Stadtteil Falkenau quer gestanden. Er musste mit einem Abschlepper geborgen werden.

Ein Sattelzug hat die Bundesstraße 173 zwischen Falkenau und Oederan am letzten Tag des alten Jahres für mehr als fünf Stunden blockiert. Wie Doreen Stein von der Polizeidirektion Chemnitz dazu mitteilte, war der 56-jährige Fahrer gegen 11.40 Uhr mit dem Sattelzug in Richtung Oederan unterwegs gewesen und in Falkenau ungefähr 80 Meter nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
3 min.
Warum ein kaputtes Einsatzfahrzeug in Flöha für Einsatzstress in Falkenau sorgt
Weil das Flöhaer HLF-Fahrzeug defekt ist, muss die Falkenauer Wehr häufig ausrücken.
Die Falkenauer Brandschützer mussten zuletzt häufiger als sonst ausrücken und oft nach kurzer Fahrt wieder umkehren. Das sorgt für Unmut, aber es gibt einen Grund dafür.
Matthias Behrend
12:53 Uhr
5 min.
Inferno bei Silvesterparty: Dutzende Tote in der Schweiz
Hunderte Menschen hatten in der Bar den Jahreswechsel gefeiert.
Im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana endet eine Silvesterparty im Inferno. Viele Fragen sind offen, etwa, ob Ausländer unter den Opfern sind. In einer Sache sind sich die Behörden gleich sicher.
Christiane Oelrich, dpa
14:44 Uhr
1 min.
Brand in Schweizer Skiort - Was wir wissen – und was nicht
Die Polizei äußert sich nicht zu Spekulationen über die Ursache für das Feuer.
Während einer Silvesterparty in einem Schweizer Nobel-Skiort bricht in einer Bar ein Feuer aus. Dutzende Menschen sterben. Viele Fragen sind noch offen - vor allem zu den Hintergründen.
31.12.2025
1 min.
Deutlich unter Wunschpreis: Wohnhaus im Vogtland verkauft
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden.
Der Gemeinderat Triebel hat mehrheitlich entschieden, das Gebäude Ringweg 4 in Posseck zu veräußern - für 30 Prozent weniger als beschlossen.
Ronny Hager
14:46 Uhr
2 min.
Skispringer Zajc wieder disqualifiziert: Rote Karte
Timi Zajc wurde erneut disqualifiziert.
In Oberstdorf bekam Timi Zajc nachträglich Platz zwei aberkannt. Diesmal wird er vor dem Wettbewerb in Garmisch disqualifiziert. Der wiederholte Verstoß zieht eine Sperre nach sich.
15:15 Uhr
2 min.
Frankenberg und Flöha: Mehrere Unfälle auf schneeglatten Straßen
Der querstehende LKW bei Flöha blockierte die B 173.
Am Silvestertag kam es bei zum Teil dichtem Schneefall rund um Frankenberg und Flöha zu mehreren Unfällen. Eine Bundesstraße musste gesperrt werden.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel