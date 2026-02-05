MENÜ
In Eppendorf gibt es 2026 erneut ein Begrüßungsgeld für Neugeborene (Symbolfoto).
In Eppendorf gibt es 2026 erneut ein Begrüßungsgeld für Neugeborene (Symbolfoto).
Flöha
Baby-Begrüßungsgeld bleibt: Diese Gemeinde im Erzgebirge investiert in die Zukunft
Von Knut Berger
Neugeborene willkommen! Eltern in der Gemeinde Eppendorf nahe Augustusburg dürfen sich weiterhin über einen Zuschuss freuen.

In Zeiten knapper kommunaler Kassen hat die Erzgebirgsgemeinde Eppendorf jetzt ein Zeichen gesetzt. Der Gemeinderat hat sich entschieden, das Baby-Begrüßungsgeld auch in diesem Jahr erneut aus der Gemeindekasse zu zahlen.
