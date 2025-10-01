Bauarbeiten in Lichtenwalde starten

Im Niederwiesaer Ortsteil Lichtenwalde beginnen am Montag umfangreiche Arbeiten auf der Frankenberger Straße

Am kommenden Montag startet das umfassende Bauprojekt auf der Frankenberger Straße (K 7704) im Niederwiesaer Ortsteil Lichtenwalde. Zwischen der August-Bebel-Straße bis zur Brücke über den Angerbach werden mit Fördermitteln des Freistaates bis Ende kommenden Jahres rund 1,5 Millionen Euro investiert. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt...