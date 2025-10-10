Betonblühen in Chemnitz: Kreative Workshops auch in Augustusburg

Flöha
Der Verein "Auf weiter Flur" bietet gut besuchte Workshops für Linoldruck an - gerade sogar im Programm der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025.
Ein Hauch von Kulturhauptregion 2025 weht durch Augustusburg. Im Festival Betonblühen, das gerade Woche in Chemnitz läuft, findet ein Linoldruck-Workshop im ehemaligen Lehngericht am Marktplatz in der Bergstadt statt. Organisator ist der Verein „Auf weiter Flur". Die Teilnehmer der Linoldruckwerkstatt im Kulturzentrum entwerfen Motive,...
