Bier, Beatles und Barock: Sieben Wochenend-Tipps aus der Redaktion

Von A wie Abendmusik bis T wie Turmführung: Wer dieses Jahr mit dem Thema Schulanfang nichts am Hut hat und trotzdem was erleben will, ist in Mittelsachsen ganz richtig.

Musik: Unter dem Titel „Beatles go Barock" gibt es am Samstag 15 und 17 Uhr, in der Schlosskirche Augustusburg Kurzkonzerte von 35 Minuten Länge zu erleben. Das Kammerorchester Musica Juventa interpretiert unter der Leitung von Matthias Erben Songs von den Beatles mit Mirjam Kaufmann an der Flöte und Markus Kaufmann an Cembalo und Orgel.