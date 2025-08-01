Biker-Gottesdienst in Oederan: Motorrad und Glaube

Flöha
Die Stadtkirche Oederan wird am Sonntag zum Treffpunkt für Biker. Zwischen 30 und 150 Teilnehmer werden erwartet.
Ein Motoradfahrer-Gottesdienst findet am Sonntag ab 10 Uhr vor der Stadtkirche Oederan statt. Die Organisatoren um Mario Böhme erwarten zwischen 30 und 150 Biker – je nach Wetterlage. Die Predigt hält Theresa Thierfelder. Für die Musik ist Jens Bräunig zuständig. Nach dem Gottesdienst steht ein gemeinsames Grillen auf dem Programm....
