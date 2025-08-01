Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Bikergottesdienst wie hier in Klingenthal (Foto) findet am Sonntag in Oederan statt.
Ein Bikergottesdienst wie hier in Klingenthal (Foto) findet am Sonntag in Oederan statt.
Flöha
Biker-Gottesdienst in Oederan: Motorrad und Glaube
Redakteur
Von Heike Hubricht
Die Stadtkirche Oederan wird am Sonntag zum Treffpunkt für Biker. Zwischen 30 und 150 Teilnehmer werden erwartet.

Ein Motoradfahrer-Gottesdienst findet am Sonntag ab 10 Uhr vor der Stadtkirche Oederan statt. Die Organisatoren um Mario Böhme erwarten zwischen 30 und 150 Biker – je nach Wetterlage. Die Predigt hält Theresa Thierfelder. Für die Musik ist Jens Bräunig zuständig. Nach dem Gottesdienst steht ein gemeinsames Grillen auf dem Programm....
