Bingo-Lotto und Rock ’n’ Roll: Im Lindenhof Leubsdorf ist der Bürgermeister auch Chef der ehrenamtlichen Gastspieldirektion

Der historische Lindenhof Leubsdorf hat sich gewandelt: Aus der ehemaligen Gaststätte bei Augustusburg ist ein Hotspot mit Tanz, Praxis und Physiotherapie geworden. Gefeiert wird dank Ehrenamtlern noch immer.

Regelmäßig wird im Lindenhof Leubsdorf das Parkett im großen Saal zum Tanzboden. Dem Engagement von Julia Rudolph ist es zu verdanken, dass die Abteilung Tanzen des SV Grün-Weiß Leubsdorf auf 50 Personen gewachsen ist. Regelmäßig wird geübt. 2013 selbst im Nachwuchsbereich als Tänzerin gestartet, lebt Julia Rudolph nun die Freude am...