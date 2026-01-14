MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Bingo-Lotto und Rock ’n’ Roll: Im Lindenhof Leubsdorf ist der Bürgermeister auch Chef der ehrenamtlichen Gastspieldirektion

Gut gelaunt im Lindenhof Leubsdorf: Bürgermeister Dirk Fröhlich ist auch Vereinschef.
Gut gelaunt im Lindenhof Leubsdorf: Bürgermeister Dirk Fröhlich ist auch Vereinschef. Bild: Knut Berger
Der Lindenhof Leubsdorf hat eine lange Geschichte.
Der Lindenhof Leubsdorf hat eine lange Geschichte. Bild: Knut Berger
Gut gelaunt im Lindenhof Leubsdorf: Bürgermeister Dirk Fröhlich ist auch Vereinschef.
Gut gelaunt im Lindenhof Leubsdorf: Bürgermeister Dirk Fröhlich ist auch Vereinschef. Bild: Knut Berger
Der Lindenhof Leubsdorf hat eine lange Geschichte.
Der Lindenhof Leubsdorf hat eine lange Geschichte. Bild: Knut Berger
Flöha
Bingo-Lotto und Rock ’n’ Roll: Im Lindenhof Leubsdorf ist der Bürgermeister auch Chef der ehrenamtlichen Gastspieldirektion
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der historische Lindenhof Leubsdorf hat sich gewandelt: Aus der ehemaligen Gaststätte bei Augustusburg ist ein Hotspot mit Tanz, Praxis und Physiotherapie geworden. Gefeiert wird dank Ehrenamtlern noch immer.

Regelmäßig wird im Lindenhof Leubsdorf das Parkett im großen Saal zum Tanzboden. Dem Engagement von Julia Rudolph ist es zu verdanken, dass die Abteilung Tanzen des SV Grün-Weiß Leubsdorf auf 50 Personen gewachsen ist. Regelmäßig wird geübt. 2013 selbst im Nachwuchsbereich als Tänzerin gestartet, lebt Julia Rudolph nun die Freude am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
02.01.2026
3 min.
Diese Feuerwehr im Erzgebirge sieht plötzlich rot-grün
Die Leubsdorfer Feuerwehrtechnik steht aktuell in einer ganz besonderen Garage.
Die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Leubsdorf bei Augustusburg stehen aktuell neben Mähdreschern. Das hat einen besonderen Grund.
Knut Berger
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
06:00 Uhr
2 min.
Ein ganzes Dorf liest Kindern vor: Vereine und Einrichtungen aus Leubsdorf machen mit
Im vergangenen Jahr las Gert Richter im Leubsdorfer Feuerwehrhaus Geschichten vor.
„Leubsdorf liest“ geht im Januar in eine neue Runde. Die Grundschule lädt mit zahlreichen Partnern zu abwechslungsreichen Vorleseveranstaltungen für Kinder nahe Augustusburg ein.
Claudia Dohle
19:00 Uhr
3 min.
Wie ein Jerusalem-Experte den Nahostkonflikt in Zwickau erklärt: „Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen“
Archäologe und Theologe Dieter Vieweger zu Gast in einem Zwickauer Gymnasium.
Der Chemnitzer Archäologe Dieter Vieweger lebt seit 25 Jahren in Jerusalem. In einem Zwickauer Gymnasium spricht er über den Nahostkonflikt. Wie nimmt er die aktuelle Situation im Land war?
Luise Malinka
Mehr Artikel