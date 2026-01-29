MENÜ
Die Firebirds aus Leipzig spielen am 31. Januar im Lindenhof Leubsdorf.
Die Firebirds aus Leipzig spielen am 31. Januar im Lindenhof Leubsdorf. Bild: Promo Firebirds
Die Firebirds aus Leipzig spielen am 31. Januar im Lindenhof Leubsdorf. Bild: Promo Firebirds
Die Firebirds aus Leipzig spielen am 31. Januar im Lindenhof Leubsdorf. Bild: Promo Firebirds
Flöha
Lindenhof in Leubsdorf: Nach dem Bingo-Spiel gibt’s jetzt Rock‘n‘Roll
Von Knut Berger
Im traditionsreichen Lindenhof Leubsdorf können sich die Besucher jetzt auf eine musikalische Zeitreise begeben. Dabei sorgt eine Band aus Sachsen für beste Stimmung.

Der Kulturverein Lindenhof Leubsdorf ist erfolgreich in das Veranstaltungsjahr gestartet. Die Ehrenamtlichen hatten sich dafür entschieden, erstmals im kleinen Saal des traditionsreichen Hauses an der Borstendorfer Straße einen Bingo-Nachmittag zu veranstalten.
