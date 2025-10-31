Braunsdorf: Mit Knüppelkuchen und Lampions in das Reformationstags-Wochenende

Zum 20. Mal haben die Braunsdorfer mit einer geselligen Runde den Feiertag eingeläutet und zugleich den Maibaum des Ortes abgebaut.

Mit Lampionumzug und kleinem Familienfest im illuminierten Garten der Bahnhofsgaststätte haben die Braunsdorfer am Vorabend des Reformationstages zum 20. Mal ihr herbstliches Nachbarschaftstreffen gefeiert. Rund 150 Einheimische und Gäste folgten der Einladung des Fördervereins Braunsdorf. Während die Kinder am Lagerfeuer Knüppelkuchen... Mit Lampionumzug und kleinem Familienfest im illuminierten Garten der Bahnhofsgaststätte haben die Braunsdorfer am Vorabend des Reformationstages zum 20. Mal ihr herbstliches Nachbarschaftstreffen gefeiert. Rund 150 Einheimische und Gäste folgten der Einladung des Fördervereins Braunsdorf. Während die Kinder am Lagerfeuer Knüppelkuchen...