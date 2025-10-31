Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die jüngsten Baunsdorfer waren zum Knüppelkuchen-Backen eingeladen.
Die jüngsten Baunsdorfer waren zum Knüppelkuchen-Backen eingeladen. Bild: Christof Heyden
Die jüngsten Baunsdorfer waren zum Knüppelkuchen-Backen eingeladen.
Die jüngsten Baunsdorfer waren zum Knüppelkuchen-Backen eingeladen. Bild: Christof Heyden
Flöha
Braunsdorf: Mit Knüppelkuchen und Lampions in das Reformationstags-Wochenende
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 20. Mal haben die Braunsdorfer mit einer geselligen Runde den Feiertag eingeläutet und zugleich den Maibaum des Ortes abgebaut.

Mit Lampionumzug und kleinem Familienfest im illuminierten Garten der Bahnhofsgaststätte haben die Braunsdorfer am Vorabend des Reformationstages zum 20. Mal ihr herbstliches Nachbarschaftstreffen gefeiert. Rund 150 Einheimische und Gäste folgten der Einladung des Fördervereins Braunsdorf. Während die Kinder am Lagerfeuer Knüppelkuchen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:35 Uhr
3 min.
Leipzig schafft mit Sieg gegen Stuttgart einen Startrekord
Yan Diomande (l-r), Castello Lukeba, Assan Ouédraogo und Romulo jubeln nach dem 1:0.
Nach zuletzt vier Pflichtspiel-Niederlagen gegen Stuttgart geht Leipzig wieder als Sieger vom Platz. Coach Werner schafft mit RB dadurch einen Bestwert.
Frank Kastner, dpa
17:35 Uhr
2 min.
Glück für dieses Vogtland-Dorf: In diesen Kindergarten zieht wieder Leben ein
Die Kita „Spatzennest“ in Trieb steht seit 2023 leer. Bald sollen dort Kinder von null bis sechs Jahren einziehen.
Zu wenig Kinder hat es im Falkensteiner Ortsteil Trieb gegeben. Deshalb wurde die Kita 2023 geschlossen. Nun ziehen dort wieder Kinder ein - ein Kindergarten wird es aber nicht mehr sein.
Cornelia Henze
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
15.10.2025
1 min.
2500 Liter frisch gepresster Apfelsaft: Andrang beim Gahlenzer Apfelfest
Du trinkst, was du bringst: Ein Langhennersdorfer Moster hatte beim Treff im Oederaner Ortsteil Gahlenz gut zu tun.
Christof Heyden
27.09.2025
1 min.
Görbersdorfer ziehen mit Lampions und Knüppelkuchen in den Herbst
Zum 30. Mal läuft in Görbersdorf der Lampionumzug der Freiwilligen Feuerwehr.
Die Freiwillige Feuerwehr organisiert zum 30. Mal einen kulturellen Beitrag für das gesellige Nachbarschaftsleben.
Christof Heyden
Mehr Artikel