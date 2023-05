Breitband in Oederan: Noch mehr Menschen auf dem Dorf bekommen schnelles Internet

Ein Großprojekt neigt sich dem Ende zu: Der Ausbau des Breitbandnetzes in Oederan. "Wir gehen davon aus, dass die Baustellen bis Jahresende weitestgehend abgeschlossen sind", so Lothar Hofmeister vom Bauamt. Bis dahin würden sich die Sperrungen in Grenzen halten. Im Stadtrat am 27. April erklärte er, dass weitere Haushalte in die Förderung...