Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?

Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.

Vor laufender Kamera die echte Liebe finden - kann das klappen? Paul und Anna haben jedenfalls daran geglaubt. Und zunächst lief auch alles gut bei dem Paar aus der 20. Staffel von „Bauer sucht Frau".