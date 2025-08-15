Breitbandausbau in Flöha: Geradeausspur an wichtiger Kreuzung wird eingeengt

Der Geh- und Radweg an der Baumwolle-Kreuzung wird gesperrt und der Fußgängerübergang verlegt.

Ab Mittwoch wird es in Flöha auf der Augustusburger Straße kurz vor der Baumwolle-Kreuzung eng. Die Geradeausspur aus Richtung Plaue wird vor dem Kreuzungsbereich eingeengt, der Geh- und Radweg komplett gesperrt. Der Fußgängerübergang wird um gut 100 Meter verlegt. Anlass sind Arbeiten im Auftrag der Telekom. An mehreren Stellen im...