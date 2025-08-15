Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der Baumwolle-Kreuzung in Flöha wird es ab Mittwoch eng.
An der Baumwolle-Kreuzung in Flöha wird es ab Mittwoch eng. Bild: stock.adobe.com
An der Baumwolle-Kreuzung in Flöha wird es ab Mittwoch eng.
An der Baumwolle-Kreuzung in Flöha wird es ab Mittwoch eng. Bild: stock.adobe.com
Flöha
Breitbandausbau in Flöha: Geradeausspur an wichtiger Kreuzung wird eingeengt
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Geh- und Radweg an der Baumwolle-Kreuzung wird gesperrt und der Fußgängerübergang verlegt.

Ab Mittwoch wird es in Flöha auf der Augustusburger Straße kurz vor der Baumwolle-Kreuzung eng. Die Geradeausspur aus Richtung Plaue wird vor dem Kreuzungsbereich eingeengt, der Geh- und Radweg komplett gesperrt. Der Fußgängerübergang wird um gut 100 Meter verlegt. Anlass sind Arbeiten im Auftrag der Telekom. An mehreren Stellen im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:42 Uhr
2 min.
Staugefahr auf den Autobahnen bleibt hoch
Entspannung auf den Autobahnen ist noch nicht in Sicht: Am Wochenende (22. bis 24. August) rollt unter anderem eine Heimreisewelle gen Nordwesten.
Urlauber sorgen weiter für volle Fernstraßen. Und: Auf einer vielbefahrenen Strecke droht wegen einer Sperrung zusätzliches Ungemach. Wann und wo es länger dauert - die Übersicht.
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
24.05.2025
2 min.
Glasfaserausbau in Flöha: Ab Montag wird es eng am Schulberg
Der Glasfaserausbau in Flöha geht weiter - mit Sperrungen von Straßen und Gehwegen.
Die Bauarbeiten betreffen konkret zwar die Gehwege, aber es kommt auch zu Einschränkungen auf der Straße.
Matthias Behrend
09:38 Uhr
2 min.
Ausgaben für Sozialhilfe deutlich gestiegen
Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr mehr Geld für Sozialhilfe ausgegeben. (Symbolbild)
Das Statistische Bundesamt verzeichnet einen Anstieg von rund 15 Prozent bei den Sozialhilfeleistungen. Insgesamt flossen 20,2 Milliarden Euro, der größte Anteil davon in die Grundsicherung im Alter.
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
08.08.2025
1 min.
Achtung Autofahrer: Auf der Chemnitzer Straße wird es eng
Der Breitbandausbau führt in Flöha zu Verkehrseinschränkungen.
Der Breitbandausbau führt in Flöha zu weiteren Verkehrseinschränkungen.
Matthias Behrend
Mehr Artikel