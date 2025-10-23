CDU Mittelsachsen erwartet Ministerin zum Kreisparteitag

Flöha
Wirtschaftliche Herausforderungen sollen im Mittelpunkt der Diskussionen der Christdemokraten in Lichtenwalde stehen.
Die CDU Mittelsachsen erwartet zu ihrem Kreisparteitag am Freitagabend in Lichtenwalde Sachsens Staatsministerin für Instrastruktur und Landesentwicklung, Regina Kraushaar. Sie soll in einem Impulsvortrag vor den Mitgliedern den „Masterplan Südwestsachsen“ und die Arbeit ihres Ministeriums vorstellen. Der Kreisparteitag ist dem Thema...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.