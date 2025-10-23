Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Regina Kraushaar, Staatsministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung, soll zum CDU-Kreisparteitag auftreten.
Regina Kraushaar, Staatsministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung, soll zum CDU-Kreisparteitag auftreten. Bild: Toni Söll/Archiv
Regina Kraushaar, Staatsministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung, soll zum CDU-Kreisparteitag auftreten.
Regina Kraushaar, Staatsministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung, soll zum CDU-Kreisparteitag auftreten. Bild: Toni Söll/Archiv
Flöha
CDU Mittelsachsen erwartet Ministerin zum Kreisparteitag
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wirtschaftliche Herausforderungen sollen im Mittelpunkt der Diskussionen der Christdemokraten in Lichtenwalde stehen.

Die CDU Mittelsachsen erwartet zu ihrem Kreisparteitag am Freitagabend in Lichtenwalde Sachsens Staatsministerin für Instrastruktur und Landesentwicklung, Regina Kraushaar. Sie soll in einem Impulsvortrag vor den Mitgliedern den „Masterplan Südwestsachsen“ und die Arbeit ihres Ministeriums vorstellen. Der Kreisparteitag ist dem Thema...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
13.10.2025
2 min.
Früherer CDU-Kreischef Mittelsachsens Christian Rüdiger verstorben
Der frühere Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Mittelsachsen, Christian Rüdiger aus Krummenhennersdorf, ist im Alter von 73 Jahren verstorben.
Die Christdemokraten in Mittelsachsen und Halsbrücke würdigen das ehrenamtliche Engagement des früheren Kreis- und Ortsverbandsvorsitzenden, der sich auch für seinen Heimatort Krummenhennersdorf eingesetzt hat.
Jan Leißner
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
16.10.2025
2 min.
Zirkuskunst beim Kürbisfestival im Schlosspark Lichtenwalde
An der Kürbisskulptur Feuerschlucker ist eine Feuershow geplant.
Der Schlosspark Lichtenwalde soll sich am Wochenende in eine Freiluftmanege verwandeln, in der Clowns und Akrobaten zwischen Kürbisskulpturen auftreten.
Jan Leißner
Mehr Artikel