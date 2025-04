Chaos in Lichtenwalde: „Man muss sich schämen, wie der Wald aussieht“

Kurz vor Ostern liegen bei Schloss Lichtenwalde nahe Chemnitz Bäume über den Wegen. Das hat unerwünschte Folgen für die Natur. Jetzt kommt Bewegung in die Sache - doch das Grundproblem bleibt.

Ein sonniger Nachmittag im April, am Lichtenwalder Wehr glitzert die Zschopau in der Sonne. Claudia Böhme und Alexandra Künzer sind aus Chemnitz gekommen, um auf dem flachen Weg entlang des Flusses einen Spaziergang zu machen. Stattdessen stehen sie vor quer liegenden Baumstämmen. „Wir haben uns doch sehr gewundert“, sagen sie. Ob eine so...