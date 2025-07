„Das ganze Dorf hilft mit“: Wie ein Verein in der Nähe von Oederan sein Parkfest vorbereitet

Börnichen ist einer der kleinsten Ortsteile von Oederan, aber dort ist einiges los. Vor allem, wenn im Sommer der historische Park am alten Rittergut zum Leben erwacht. Was ist dieses Jahr geplant?

Noch hat die Natur den Park Börnichen ganz für sich allein. Doch bald wird gemäht, über der steinernen Waldbühne wird ein Holzdach aufgebaut, es wird Verkaufshäuschen geben, in den Park zieht Leben ein: Am Samstag, 16. August, ist Parkfest in Börnichen.