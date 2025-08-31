„Das habe ich vorher noch nirgendwo gesehen“ Begeisterte Besucher beim Kürbisfestival in Lichtenwalde

Seit Samstag sind die Kürbisse los im Schlosspark Lichtenwalde. 18 Skulpturen aus der Zirkuswelt sind echte Hingucker. Die ersten Besucher haben eine klare Meinung zum Event.

Samstagvormittag, kurz vor 10 Uhr. Die ersten Besucher schlendern zum Lichtenwalder Schloss. „Mein Sohn hat schon vor dem Frühstück gedrängelt, dass wir zu den Kürbissen fahren“, erzählt Simone Beckert, die mit dem Sechsjährigen zu den ersten Besuchern zählt. Die zwei waren bereits bei der Premiere des Kürbisfestivals im vergangenen...