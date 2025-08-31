Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Das habe ich vorher noch nirgendwo gesehen“ Begeisterte Besucher beim Kürbisfestival in Lichtenwalde

Dagmar Vogler und Helmar Köhler vor der Tiger-Skulptur am Teich.
Dagmar Vogler und Helmar Köhler vor der Tiger-Skulptur am Teich. Bild: Steffi Hofmann
Flöha
„Das habe ich vorher noch nirgendwo gesehen“ Begeisterte Besucher beim Kürbisfestival in Lichtenwalde
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Samstag sind die Kürbisse los im Schlosspark Lichtenwalde. 18 Skulpturen aus der Zirkuswelt sind echte Hingucker. Die ersten Besucher haben eine klare Meinung zum Event.

Samstagvormittag, kurz vor 10 Uhr. Die ersten Besucher schlendern zum Lichtenwalder Schloss. „Mein Sohn hat schon vor dem Frühstück gedrängelt, dass wir zu den Kürbissen fahren“, erzählt Simone Beckert, die mit dem Sechsjährigen zu den ersten Besuchern zählt. Die zwei waren bereits bei der Premiere des Kürbisfestivals im vergangenen...
