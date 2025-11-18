Das Oederaner KiTZ braucht dringend Hilfe: Absperrbänder um den Spielplatz

Flöha
Das größte Spielgerät in der Kita Kitz Oederan ist gesperrt. Es weist Mängel auf. Eine Spendenaktion soll die benötigten 15.000 Euro bringen.
Wenn die Kinder des Oederaner Kinder-Tages-Zentrums (Kitz) morgens in ihre Kita kommen, fällt ihr Blick auf ein trauriges Bild: Das größte und beliebteste Spielgerät des Außengeländes ist umspannt von Absperrbändern. Die rot-weißen Bänder flattern hektisch im tristen Novemberwetter und vermitteln den Eindruck eines Polizeieinsatzes. Wo...
