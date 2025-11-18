Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Kinder der Kitz Oederan dürfen den Spielplatz derzeit nur ansehen und nicht nutzen.
Ein Spielplatz voller Stille: Unter anderem wegen dieser Risse im Holz besteht Verletzungsgefahr für Kinder in Oederan.
Das Spielgerat im Oederaner KiTZ ist vom Tüv gesperrt worden.
Das KiTZ in Oederan sammelt über ein Crowdfounding-Kampagne Geld für ein neues Spielgerät.
Flöha
Das Oederaner KiTZ braucht dringend Hilfe: Absperrbänder um den Spielplatz
Von Mathias Herrmann
Das größte Spielgerät in der Kita Kitz Oederan ist gesperrt. Es weist Mängel auf. Eine Spendenaktion soll die benötigten 15.000 Euro bringen.

Wenn die Kinder des Oederaner Kinder-Tages-Zentrums (Kitz) morgens in ihre Kita kommen, fällt ihr Blick auf ein trauriges Bild: Das größte und beliebteste Spielgerät des Außengeländes ist umspannt von Absperrbändern. Die rot-weißen Bänder flattern hektisch im tristen Novemberwetter und vermitteln den Eindruck eines Polizeieinsatzes. Wo...
