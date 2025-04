Der Mann, der Wein aus Südtirol nach Flöha bringt

Mathias Gehmlich ist Maschinenbauingenieur und führt ein Unternehmen in Chemnitz. Er ist aber auch ausgebildeter Sommelier und eröffnet eine Weinhandlung in Flöha. Warum beides sehr gut zusammenpasst.

Im Wein liegt mehr als die Wahrheit. Wenn man Mathias Gehmlich fragt, was Wein für ihn bedeutet, ist man schnell mittendrin in einer Plauderei über Geselligkeit, Genuss, Gelassenheit und Glück. So soll es funktionieren, wenn Mathias Gehmlich ab April seine Weinhandlung in der Alten Baumwolle in Flöha eröffnet. Die Weinhandlung „Kovinum“...