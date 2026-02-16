Der Winter kehrt in den Raum Freiberg/Flöha zurück

Flöha
Autofahrer in Mittelsachsen sollten sich auf winterliche Straßenverhältnisse einstellen, rät die Polizei.
Autofahrer sollten sich im Raum Freiberg und Flöha auf teils glatte und verwehte Straßen einstellen. Laut Fahrern war am Montagmorgen die Straße von Oederan nach Eppendorf zum Teil stark vereist. Die Strecke von Freiberg über die Altväterbrücke zum Alten Zollhaus Bieberstein war hingegen gut befahrbar. „Trotzdem gibt es mitunter verwehte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 16.02.2026 | 13:58 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG