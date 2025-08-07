Des Königs Kutsche hält Einzug: Das sind die neuen Prachtstücke auf Schloss Augustusburg

Flöha
In wenigen Wochen wird in Augustusburg das neu gestaltete Kutschenmuseum eröffnet - mit Königswagen und Feuerspritze. Und was für Gefährte sind im Renaissanceschloss dann noch zu sehen?
Was wäre das Jagdschloss von Kurfürst August von Sachsen ohne die Kutsche des Königs? Die gehört natürlich zur neu konzipierten Ausstellung ím Kutschenmuseum in Augustusburg, in einem schönsten Renaissanceschlösser Europas. Ausgewählte historische Exponate ziehen nun in die Räume auf dem Schellenberg ein. Die Eröffnung ist schon in...
