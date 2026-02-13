„Die Besten flogen 40 Meter ins Tal“: Die verschwundene Schanze im Erzgebirge

Flöha
Während der Olympischen Winterspiele wird die Erinnerung an Schanzen in Mittelsachsen wach: Dabei finden sich viele Hinweise auf den Wintersport. Als Zeitzeugin gilt die Geipelschanze Augustusburg.
Am Fuße des Jagdschlosses Augustusburg setzten einst Aktive zu Höhenflügen an: Das Skispringen war jahrzehntelang eine feste Größe im Städtl. „Das Wetter damals ermöglichte es, dass wir an Spitzentagen viele Male über den Sprungtisch gingen, sogar zu Ostern gab es Springen“, erinnert sich Lothar Hofmann.
