MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schnappschuss von einem Meisterschaftsspringen 1955 auf der Schanze in Augustusburg.
Schnappschuss von einem Meisterschaftsspringen 1955 auf der Schanze in Augustusburg. Bild: Lothar Hofmann
Schnappschuss von einem Meisterschaftsspringen 1955 auf der Schanze in Augustusburg.
Schnappschuss von einem Meisterschaftsspringen 1955 auf der Schanze in Augustusburg. Bild: Lothar Hofmann
 7 Bilder
Flöha
„Die Besten flogen 40 Meter ins Tal“: Die verschwundene Schanze im Erzgebirge
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während der Olympischen Winterspiele wird die Erinnerung an Schanzen in Mittelsachsen wach: Dabei finden sich viele Hinweise auf den Wintersport. Als Zeitzeugin gilt die Geipelschanze Augustusburg.

Am Fuße des Jagdschlosses Augustusburg setzten einst Aktive zu Höhenflügen an: Das Skispringen war jahrzehntelang eine feste Größe im Städtl. „Das Wetter damals ermöglichte es, dass wir an Spitzentagen viele Male über den Sprungtisch gingen, sogar zu Ostern gab es Springen“, erinnert sich Lothar Hofmann.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2026
4 min.
Gemeinsam möglich gemacht: Diese Helfer stemmen einen Riesenslalom in Augustusburg
Jacqueline Schneider, Mathilda und Oskar sowie Mirko Gölker waren alle in den Wettkampf in Augustusburg eingespannt.
Zahlreiche Ehrenamtler machten es möglich: Nach drei Jahren Pause richtete der Ski-Club Augustusburg wieder einen Riesenslalom aus.
Claudia Dohle
18:29 Uhr
2 min.
BND-Chef Jäger für schmerzhafte Antwort auf hybride Angriffe
BND-Chef Jäger erwartet einen anderen Umgang mit hybriden Angriffen aus Russland. (Archivbild)
Hybride Kriegsführung soll Menschen verunsichern und Demokratien schwächen. Bisher reagieren Deutschland und die EU darauf aber nicht mit vergleichbaren Gegenmaßnahmen. Das könnte sich bald ändern.
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
11:47 Uhr
5 min.
Damals olympiareif: Die vergessenen Skischanzen im Erzgebirge
 11 Bilder
Skispringen auf der Gastbergschanze in Holzhau. Die Schanze stand von 1934 bis circa 1975.
Bis in die 1980er-Jahre gehörte Skispringen zum Breitensport in Mittelsachsen. In Holzhau, Sayda und Augustusburg gibt es noch Spuren der Schanzen – und höchst lebendige Erinnerungen.
Siiri Klose
Mehr Artikel