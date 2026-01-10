MENÜ
  • Die schönsten Bilder vom Wintertreffen auf der Augustusburg: Biker und Besucher trotzen Sturmtief Elli

Bild: Andreas Bauer
Bild: Andreas Bauer
 10 Bilder
Flöha
Die schönsten Bilder vom Wintertreffen auf der Augustusburg: Biker und Besucher trotzen Sturmtief Elli
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schnee und Eisglätte haben beim diesjährigen Event für einen zähen Beginn gesorgt. Trotzdem herrschte gegen Mittag Trubel – und gute Laune.

Kurz bevor die feierliche Eröffnung des 53. Wintertreffens auf der Augustusburg geplant war, konnte man die Motorräder im Schlosshof an zwei Händen abzählen. „Das Wetter hat natürlich eine Rolle gespielt“, sagt Veranstaltungsleiter Franz Bech. Während einige erst gar nicht kamen, brauchten andere bei zunächst anhaltendem Schneefall und...
