  Die unglaubliche Reise der Ostsee-Fähre „Sassnitz": Vom Rügener Hafen zur Miniaturlandschaft in Flöha

Flöha
Die unglaubliche Reise der Ostsee-Fähre „Sassnitz“: Vom Rügener Hafen zur Miniaturlandschaft in Flöha
Von Christof Heyden
Zehn Jahre Tüftelarbeit: Einzigartig in Detail und Geschichte, zieht das Modell der „Sassnitz“ in der Alten Baumwolle Flöha Technikliebhaber in den Bann. Dabei war der Start alles andere als einfach.

Ein 180-Zentimeter-Modell der Fähre „Sassnitz“ bewegt sich durch die Miniaturlandschaft im Wasserbau der Alten Baumwolle Flöha. Jürgen Krönert und Bernd Günther leiten mit dem ABC-Verein das Projekt. Das Modell, das in zehn Jahren entstand, gehört zu den technischen Highlights der Modellwelt mit 800 Metern Schienenstrang und 100 Zügen.
