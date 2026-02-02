MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gegen den Trend: Gastronomin Peggy Musuly zieht in Oederan eine positive Zwischenbilanz.
Gegen den Trend: Gastronomin Peggy Musuly zieht in Oederan eine positive Zwischenbilanz. Bild: Knut Berger
Gegen den Trend: Gastronomin Peggy Musuly zieht in Oederan eine positive Zwischenbilanz.
Gegen den Trend: Gastronomin Peggy Musuly zieht in Oederan eine positive Zwischenbilanz. Bild: Knut Berger
Flöha
Diese Gastronomin stemmt sich in Oederan gegen den Trend
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Altmarktstube Oederan hat seit reichlich einem Jahr geöffnet. Die Betreiberin plant mit einer Frauentagsparty und einem Oktoberfest. Auch eine Mittagskarte soll folgen. Was ist ihr Konzept?

Die Meldungen über Betriebsschließungen im gastronomischen Bereich sind derzeit keine Seltenheit. Von solchen Informationen lässt sich eine Unternehmerin aus Mittelsachsen jedoch nicht beirren. Peggy Musuly hatte Anfang 2025 unternehmerischen Mut gezeigt, indem sie mit der Altmarktstube in Oederan eine Gaststätte eröffnete.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.01.2026
3 min.
Oederaner Blasmusikanten: Wenn Klänge zu Geschichten werden
Probe des Nachwuchsensembles im Vorjahr im Probendomizil Bürgersaal Oederan.
Mit bekannter Musik aus „Die Schöne und das Biest“ öffnen die Oederaner Blasmusikanten mit ihrem Nachwuchsensemble New Generation die Tore zu einer zauberhaften Welt.
Christof Heyden
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
24.11.2025
1 min.
Oederan: Diese Sonderangebote gibt es im Advent
Marco Metzler vom Stadtmarketing mit den neuen Weihnachtssterne-Faltblättern.
Die neuen Weihnachtssterne-Faltblätter sind da. Darin: die Adventskalenderangebote und alles rund um den Weihnachtsmarkt in der Stadt.
Ingolf Rosendahl
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
Mehr Artikel