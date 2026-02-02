Diese Gastronomin stemmt sich in Oederan gegen den Trend

Die Altmarktstube Oederan hat seit reichlich einem Jahr geöffnet. Die Betreiberin plant mit einer Frauentagsparty und einem Oktoberfest. Auch eine Mittagskarte soll folgen. Was ist ihr Konzept?

Die Meldungen über Betriebsschließungen im gastronomischen Bereich sind derzeit keine Seltenheit. Von solchen Informationen lässt sich eine Unternehmerin aus Mittelsachsen jedoch nicht beirren. Peggy Musuly hatte Anfang 2025 unternehmerischen Mut gezeigt, indem sie mit der Altmarktstube in Oederan eine Gaststätte eröffnete.