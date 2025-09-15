Diskussion über sexualisierte Gewalt: Wann ist ein flotter Spruch kein Spaß mehr?

Flöha
Augustusburg. Mit einem Filmabend und anschließender Diskussion soll in Augustusburg auf sexualisierte Gewalt aufmerksam gemacht werden. Die Grenzen sind fließend und Gewalt beginnt nicht erst mit Schlägen.
FP: Frau Schrenk, häusliche Gewalt hat viele Gesichter. Wann wird aus einer Beziehungskrise oder einem Disput ein Fall von häuslicher Gewalt und auf welche Anzeichen sollten Betroffene achten?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.