Orange Bänke und Flagge am Freiberger Schlossplatz: „Häusliche Gewalt ist ein alltägliches Thema“

Am Schlossplatz in Freiberg weht seit Dienstag eine orange Flagge. Anlass ist der Orange Day, der auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam macht. Die nimmt auch in Mittelsachsen weiter zu.

„603“ zeigen die Kerzen am Dienstagabend auf dem Freiberger Schlossplatz. So viele Fälle von häuslicher Gewalt wurden 2024 im Landkreis Mittelsachsen angezeigt. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren gestiegen: 2020 waren es noch 520. „603“ zeigen die Kerzen am Dienstagabend auf dem Freiberger Schlossplatz. So viele Fälle von häuslicher Gewalt wurden 2024 im Landkreis Mittelsachsen angezeigt. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren gestiegen: 2020 waren es noch 520.