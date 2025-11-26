Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Orange Bänke und Flagge am Freiberger Schlossplatz: „Häusliche Gewalt ist ein alltägliches Thema“

Die Stadt Freiberg undHilfsorganisationen hissen eine orange Flagge am Schlossplatz.
603 Fälle von häuslicher Gewalt wurden bei der Polizei in Mittelsachsen 2024 angezeigt. Vermutlich bleiben viele weitere unentdeckt.
Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen.
Freiberg
Orange Bänke und Flagge am Freiberger Schlossplatz: „Häusliche Gewalt ist ein alltägliches Thema“
Redakteur
Von Johanna Klix
Am Schlossplatz in Freiberg weht seit Dienstag eine orange Flagge. Anlass ist der Orange Day, der auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam macht. Die nimmt auch in Mittelsachsen weiter zu.

„603“ zeigen die Kerzen am Dienstagabend auf dem Freiberger Schlossplatz. So viele Fälle von häuslicher Gewalt wurden 2024 im Landkreis Mittelsachsen angezeigt. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren gestiegen: 2020 waren es noch 520.
