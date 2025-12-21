MENÜ
  • Dolle Knollen, Fotobox und Last-Minute-Geschenke: Großes Angebot bei Landbumml-Hofweihnacht in Niederwiesa

Frank Buschbeck verkaufte frittierte Kartoffelspiralen bei der Niederwiesaer Hofweihnacht.
Frank Buschbeck verkaufte frittierte Kartoffelspiralen bei der Niederwiesaer Hofweihnacht. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Dolle Knollen, Fotobox und Last-Minute-Geschenke: Großes Angebot bei Landbumml-Hofweihnacht in Niederwiesa
Von Claudia Dohle
Weihnachtliche Stimmung, Live-Musik und regionale Händler sorgten auf der Landbumml-Hofweihnacht des Naturbades Niederwiesa vor den Toren von Chemnitz für beste Laune.

Weihnachtliche Stimmung und Live-Musik sorgten schon am ersten von zwei Tagen auf dem Gelände der Firma Kiwiri an der Eubaer Straße in Niederwiesa für beste Laune bei den Besuchern. Bei der zweiten Auflage der Landbumml-Hofweihnacht präsentierten regionale Händler ihre Waren: Schmuck, Seifen, Kerzen und andere Geschenkartikel sowie...
Mehr Artikel