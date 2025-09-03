Drei Schwestern aus Hessen finden in Augustusburg ihr musikalisches Glück

Flöha
Der 7. Augustusburger Musiksommer hat für einen neuen Besucherrekord gesorgt. Seinen Beitrag dazu leistete auch ein junges Trio aus der Nähe von Frankfurt/Main, das sich mit Geigen bestens auskennt.
Schon mit drei Jahren zur Geige zu greifen, verwundert im Fall von Ruth, Martha und Johanna Weidner nicht wirklich. „Unsere Mutter spielt auch und ist unser Vorbild“, erklären die drei Schwestern aus der Nähe von Frankfurt/Main und fügen mit Blick auf ihre damalige Größe schmunzelnd hinzu: „Es gibt auch kleine Geigen.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.