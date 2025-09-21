Druck mit viel Lockerheit: Jugendliche entdecken in Augustusburg den Künstler in sich

Bei der Sächsischen Nacht der Jugendkulturen rückte am Lehngericht eine Drucktechnik in den Fokus. Tipps gab dabei eine Expertin, die ganz in der Nähe öfter Workshops solcher Art leitet.

Mitunter bringen Kunstwerke den Künstler selbst zum Staunen. Zu erleben war das am Freitagabend im Augustusburger Lehngericht, wo sich der gastgebende Verein Auf weiter Flur an der 7. Sächsischen Nacht der Jugendkulturen beteiligte. Bei diesem Im-puls-Projekt, das 35 Aktionen in verschiedenen Kommunen zu bieten hatte, wurden die 15...