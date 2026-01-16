„Dry January Flöha 2026“: So geht das Rezept für einen alkoholfreien Ramazotti-Spritz

Flöha
Die Aktion „Trockener Januar“ bringt frischen Wind in die Barwelt. Flöhaer Barkeeper mixen alkoholfrei - auch eine Alternative zur Prärie-Auster. Hier geht‘s zum Rezept:
Ob Feierabendbier, ein Glas Wein zum Essen oder der Whisky zur Herrenrunde - Alkohol ist überall verfügbar und Alltagsbegleiter. Dry January - trockener Januar heißt seit 2014 eine Kampagne für vorübergehenden Verzicht auf Alkohol. Doch was für Spirituosenexperten als ein kulinarisches Malheur erscheinen mag, ist für Tilo und Felix Erdmann...
