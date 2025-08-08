Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch den Schaukasten der Wölfe kontrollierte Franz Böttger.
Auch den Schaukasten der Wölfe kontrollierte Franz Böttger. Bild: Christof Heyden
Auch den Schaukasten der Wölfe kontrollierte Franz Böttger.
Auch den Schaukasten der Wölfe kontrollierte Franz Böttger. Bild: Christof Heyden
Flöha
Duftstoffe helfen auf Augustusburg Tierexponate zu bewahren
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dem Bau vom Fuchs und der Sasse des Hasen galt jetzt ein Vorsorgebesuch von Franz Böttger. Der Schädlingsbekämpfer war noch vor der Museumsöffnungszeit fachkundiger Besucher.

Auch der Behausung von Steinmarder und dem Diorama des Wolfspaares galt die Stippvisite des Fachmanns. Noch vor der offiziellen Besuchszeit des Jagdschlosses nahm der Kammerjäger die Tierexponate und deren museales Umfeld in Augenschein. „Etwa vier Mal im Jahr statte ich dem Naturkundemuseum einen Arbeitsbesuch ab“, so der Geschäftsführer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
20.07.2025
4 min.
„Der wird nur bei Schönwetter ausgefahren“: Familie aus dem Erzgebirge rollt mit ihrer Flotte zum Tuningtreff auf die Augustusburg
Ganz in Familie: Lino Böhm (vorn) Aline Franke und Tomy Böhm und Hündin Shyla aus Marienberg beim CarMeetics 2025 auf der Augustusburg.
1000 Besucher und 120 Teilnehmer: Die Organisatoren vom Projekt Carmatics Zschopau holten erneut begeisterte Fans und Besucher zum Schloss Augustusburg. Was ist das Erfolgsrezept für den Szene-Treff?
Christof Heyden
15:00 Uhr
3 min.
Freibergs Footballer erneut kalt erwischt: 0 Punkte und ein verletzter Spieler
Weiterer Rückschlag für die Phantoms: Johannes Nuglisch musste beim 0:35 in Treuen verletzt vom Feld.
Die Freiberg Phantoms haben auch das dritte Saisonspiel gegen die Vogtland Rebels klar verloren. Dabei werden die Abstände immer größer. Nun folgt am 24. August das Schicksalsspiel.
Christian Kluge
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
19.07.2025
3 min.
Rasante Schlitten: Autos, die es nur einmal gibt - auf dem Tuningtreffen in Schloss Augustusburg
 10 Bilder
Auf Schloss Augustusburg brummt und röhrt es an diesem Wochenende, was die Motoren hergeben. Das Tuningtreffen Carmeetics ist zum zweiten mal zu Gast im Erzgebirge.
Christof Heyden
15:00 Uhr
2 min.
HC Glauchau/Meerane gewinnt Test in Freiberg: Wofür es Lob gibt und was für Kritik sorgt
Die Leistung des HC in der Abwehr war gut: Hier packen Jonas Schindler (links) und Oleh Ivanchenko zu.
Der Handball-Regionalligist aus Glauchau und Meerane hat Selbstvertrauen getankt. Die Gäste konnten nur zwei der drei Neuzugänge aufbieten. Warum Nils Cornelius aktuell pausiert.
Holger Frenzel
Mehr Artikel