Eile ist geboten: Karten für das Finale des Augustusburger Musiksommers sind sehr gefragt

Mit drei Veranstaltungen geht die Konzertreihe an diesem Wochenende in der Stadtkirche zu Ende. Für zwei davon gibt es nur noch wenige Tickets.

Plätze in der ersten Reihe kann Pascal Kaufmann nicht mehr versprechen, aber immerhin dürfen Fans klassischer Musik für das Finale des Augustusburger Musiksommers noch hoffen. „Die Nachfrage für unsere beiden Konzerte am Samstag und am Sonntag jeweils um 17 Uhr ist sehr groß. Es gibt aber noch Restkarten", so der Organisator und Dirigent.