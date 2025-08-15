Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Rahmen des Augustusburger Musiksommers 2025 wird Pascal Kaufmann an diesem Wochenende zum letzten Mal den Taktstock schwingen.
Im Rahmen des Augustusburger Musiksommers 2025 wird Pascal Kaufmann an diesem Wochenende zum letzten Mal den Taktstock schwingen. Bild: Andreas Bauer
Im Rahmen des Augustusburger Musiksommers 2025 wird Pascal Kaufmann an diesem Wochenende zum letzten Mal den Taktstock schwingen.
Im Rahmen des Augustusburger Musiksommers 2025 wird Pascal Kaufmann an diesem Wochenende zum letzten Mal den Taktstock schwingen. Bild: Andreas Bauer
Flöha
Eile ist geboten: Karten für das Finale des Augustusburger Musiksommers sind sehr gefragt
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit drei Veranstaltungen geht die Konzertreihe an diesem Wochenende in der Stadtkirche zu Ende. Für zwei davon gibt es nur noch wenige Tickets.

Plätze in der ersten Reihe kann Pascal Kaufmann nicht mehr versprechen, aber immerhin dürfen Fans klassischer Musik für das Finale des Augustusburger Musiksommers noch hoffen. „Die Nachfrage für unsere beiden Konzerte am Samstag und am Sonntag jeweils um 17 Uhr ist sehr groß. Es gibt aber noch Restkarten“, so der Organisator und Dirigent....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17.07.2025
4 min.
Mozart im Mondschein: Wenn der Kirchpark in Augustusburg zur Konzerthalle wird
Bereits im vorigen Jahr war das Musiksommer-Konzert der Kaufmann-Brüder im Kirchpark ein Besuchermagnet. Auch am Freitag werden mehr als 1500 Besucher erwartet.
Für das Open-Air-Klavierduett der Kaufmann-Brüder im Kirchpark der Augustusburger Stadtkirche werden am Freitagabend mehr als 1500 Besucher erwartet. Was sie erwartet und was es zu beachten gilt.
Matthias Behrend
06:00 Uhr
3 min.
Premiere: Junge Philharmonie Augustusburg spielt ein besonderes Familienkonzert
Experimentierfreudiger Kirchenmusiker: Pascal Kaufmann wird in der Stadtkirche Augustusburg ein besonderes Familienkonzert mit der Jungen Philharmonie gestalten.
Zur musikalischen Entdeckertour wird am dritten Augustwochenende nach Augustusburg eingeladen. Mit einem speziellen Programm soll die heranwachsende Konzertgeneration gewonnen werden.
Christof Heyden
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
16:06 Uhr
2 min.
Zwei Menschen durch Schüsse an Moschee in Schweden verletzt
Medienberichten zufolge fand ein Freitagsgebet in der Moschee statt, als es zu dem Vorfall kam.
In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, da sind plötzlich Schüsse zu hören. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.
Mehr Artikel