Ein Brite im Erzgebirge: Was Kevin Paul Stuckey an Rosts Wiesen schätzt

Auf dem Augustusburger Skihang nimmt die Skisaison diesmal zeitig Fahrt auf. Über das Mekka für Alpine-Fans in Mittelsachsen freuen sich Aktive regionaler Vereine ebenso wie Hobby-Sportler.

Skigebiete gibt es in England durchaus, aber sie sind klein und meist nur für relativ kurze Zeit nutzbar. Wer im Vereinten Königreich alpinen Spaß haben will, kann das am ehesten auf den 36 Pisten des schottischen Glenshee Ski Centres. Vielen reichen aber auch die nicht aus. „Ski-Fans aus England fahren meistens in die Schweiz oder nach...