MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fühlt sich auf dem Augustusburger Skihang pudelwohl: Der Brite und Wahl-Chemnitzer Kevin Paul Stuckey.
Fühlt sich auf dem Augustusburger Skihang pudelwohl: Der Brite und Wahl-Chemnitzer Kevin Paul Stuckey. Bild: Andreas Bauer
Fühlt sich auf dem Augustusburger Skihang pudelwohl: Der Brite und Wahl-Chemnitzer Kevin Paul Stuckey.
Fühlt sich auf dem Augustusburger Skihang pudelwohl: Der Brite und Wahl-Chemnitzer Kevin Paul Stuckey. Bild: Andreas Bauer
 5 Bilder
Flöha
Ein Brite im Erzgebirge: Was Kevin Paul Stuckey an Rosts Wiesen schätzt
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Augustusburger Skihang nimmt die Skisaison diesmal zeitig Fahrt auf. Über das Mekka für Alpine-Fans in Mittelsachsen freuen sich Aktive regionaler Vereine ebenso wie Hobby-Sportler.

Skigebiete gibt es in England durchaus, aber sie sind klein und meist nur für relativ kurze Zeit nutzbar. Wer im Vereinten Königreich alpinen Spaß haben will, kann das am ehesten auf den 36 Pisten des schottischen Glenshee Ski Centres. Vielen reichen aber auch die nicht aus. „Ski-Fans aus England fahren meistens in die Schweiz oder nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.01.2026
4 min.
Rückschlag in Riesa: Peniger zieht sich aus der Superenduro-WM zurück
Edward Hübner (l.) mit Sohn Ewald und Lebenspartnerin Claudia Heinrich
Nach dem Superenduro-Lauf verzichtet Edward Hübner auf die nächsten beiden Veranstaltungen im Ausland. An der Elbe stieg am Samstag der Nachwuchs des Altmeisters auf eine kleine Maschine.
Thorsten Horn
05.01.2026
2 min.
Schneeschauer und Frost – Wetter bleibt winterlich
Erst ab Mitte der Woche soll es in Deutschland wieder etwas wärmer werden.
Minus 16 Grad in Alpentälern und teils starker Schneefall im Norden. Besonders Autofahrer sollten sich auf schwierige Bedingungen einstellen.
30.12.2025
3 min.
Zwischen Augustusburg und Freiberg: An diesen Orten ist wieder Wintersport möglich. Mit aktuellen Fotos!
 6 Bilder
Ein Tag vor Silvester: Voller Parkplatz und reger Betrieb auf Rost’s Wiesen in Augustusburg.
Schlitten, Ski und Schlittschuhe werden endlich wieder gebraucht. Am Silvester- und am Neujahrstag gelten besondere Öffnungszeiten
Siiri Klose
05.01.2026
2 min.
Solarenergie deckt 18 Prozent des deutschen Stromverbrauchs
Ein Solarpark in Sachsen, der dem Laden von Elektroautos dient. (Archivbild)
Bei der Stromerzeugung schlägt Photovoltaik erstmals zwei fossile Energieträger. Der Branche geht die Ausbreitung der Solaranlagen dennoch zu langsam.
04.01.2026
4 min.
Till Lindemann zieht den Schwanz ein: Zur Liveshow in Thailand spürt der Rammstein-Sänger harte Gesetze
Till Lindemann, hier bei einem Konzert in Leipzig.
Am 4. Januar feiert der gebürtige Leipziger Lindemann auf seiner „Meine Welt“-Tour Geburtstag in Dubai. Zuvor musste er für seine bisher schwierigste Show in Bangkok ordentlich abrüsten.
Jörg Vitovec
02.01.2026
2 min.
Nach Rodel-Unfall in Augustusburg: Skihang-Betreiber bekräftigt Plaste-Schlitten-Verbot
Am Rodelhang in Augustusburg kam es zu einem Unfall, bei dem ein Junge verletzt wurde.
Ein achtjähriger Junge ist am Dienstag mit einem Kunststoff-Rutscher über den unteren Begrenzungswall geflogen und hat sich dabei verletzt.
Matthias Behrend
Mehr Artikel