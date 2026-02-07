MENÜ
Auf einem Fahrrad abstrampeln, um damit Energie zu erzeugen - Jürgen Werner macht es in seiner Hobbywerkstatt vor.
Auf einem Fahrrad abstrampeln, um damit Energie zu erzeugen - Jürgen Werner macht es in seiner Hobbywerkstatt vor. Bild: Steffi Hofmann
An einer Schalter-Station können konkrete Verbräuche abgelesen werden.
An einer Schalter-Station können konkrete Verbräuche abgelesen werden. Bild: Steffi Hofmann
Jürgen Werner an einer der Stationen des Energie-Pfades, an der man erfährt, wieviele Kilowattstunden Menschen in Deustchland täglich verbrauchen.
Jürgen Werner an einer der Stationen des Energie-Pfades, an der man erfährt, wieviele Kilowattstunden Menschen in Deustchland täglich verbrauchen. Bild: Steffi Hofmann
Flöha
Ein Fahrrad, das Wasser kocht: der Energie-Erlebnispfad von Flöha
Von Steffi Hofmann
Wieviel Energie verbraucht man täglich? Und wie kann man bewusster mit ihr umgehen? Ein Rentner aus Flöha hat eine Idee. Mit der will er vor allem Schüler begeistern.

Will man selbst die Energie erzeugen, die benötigt wird, um einen Liter Wasser zum Kochen zu bringen, muss man sich sechs Stunden lang auf einem Fahrrad abstrampeln und die Pedalkraft umleiten. Wer weiß denn schon sowas? Jürgen Werner tut es. Und er weiß noch viel mehr.
