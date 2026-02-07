Ein Fahrrad, das Wasser kocht: der Energie-Erlebnispfad von Flöha

Wieviel Energie verbraucht man täglich? Und wie kann man bewusster mit ihr umgehen? Ein Rentner aus Flöha hat eine Idee. Mit der will er vor allem Schüler begeistern.

Will man selbst die Energie erzeugen, die benötigt wird, um einen Liter Wasser zum Kochen zu bringen, muss man sich sechs Stunden lang auf einem Fahrrad abstrampeln und die Pedalkraft umleiten. Wer weiß denn schon sowas? Jürgen Werner tut es. Und er weiß noch viel mehr.