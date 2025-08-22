Ein Jahr nach dem Großbrand in Augustusburg: Wer bezahlt die Reparatur der Schäden?

Dachstuhl und Dach des Wohnhauses von Familie Weber in Augustusburg sind nach dem Brand weitgehend erneuert. Warum die Kostenübernahme aber ein Streitfall bleibt.

Das neue Dach ist fast fertig, aber die alten Sorgen sind nicht vom Tisch: Fast ein Jahr nach dem verheerenden Großbrand in Augustusburg, bei dem ein Wohnhaus stark beschädigt wurde, wird die Reparatur des Daches in Kürze abgeschlossen sein. Unklar ist jedoch, in welcher Höhe die Versicherung die Reparaturkosten übernimmt. Nachdem die...