Ein Jahr nach dem Großbrand in der Alten Baumwolle in Flöha: „Wir hatten Glück im Unglück“

Am Abend des 2. Mai 2024 bemerkten Passanten in der Alten Baumwolle in Flöha Brandgeruch und Rauch und alarmierten die Feuerwehr. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, wie groß die Gefahr wirklich war.

Vor genau einem Jahr war der Großbrand in der Alten Baumwolle in Flöha nicht nur für die Feuerwehren eine Herausforderung. Kurz vor 20 Uhr hatten Passanten erste Brand-Anzeichen im gerade fertig sanierten Dachstuhl des Uhrenhauses bemerkt. Wenige Minuten später stand das Dachgeschoss in Flammen. 96 Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren...