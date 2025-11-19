Ein Mini-Fichtelberg aus Oederan ist jetzt höchste Erhebung in der Sachsenallee in Chemnitz

Das Klein-Erzgebirge Oederan gestaltet die Weihnachtsdekoration in der Chemnitzer Einkaufsmeile.

Die erzgebirgische Miniwelt des Klein-Erzgebirges Oederan ist auf Adventsreise in der Sachsenallee Chemnitz. 20 Modelle schmücken jetzt den Einkaufstempel in Europas Kulturhauptstadt 2025. Drei Themenwelten haben die Akteure um Vereinschef Michael Keller am Feiertag ohne Publikumsverkehr in der Konsum-Meile aufgebaut. Mehrere Transporterfuhren...