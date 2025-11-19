Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ein Mini-Fichtelberg aus Oederan ist jetzt höchste Erhebung in der Sachsenallee in Chemnitz

Bild: Christof Heyden
Bild: Christof Heyden
 10 Bilder
Flöha
Ein Mini-Fichtelberg aus Oederan ist jetzt höchste Erhebung in der Sachsenallee in Chemnitz
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Klein-Erzgebirge Oederan gestaltet die Weihnachtsdekoration in der Chemnitzer Einkaufsmeile.

Die erzgebirgische Miniwelt des Klein-Erzgebirges Oederan ist auf Adventsreise in der Sachsenallee Chemnitz. 20 Modelle schmücken jetzt den Einkaufstempel in Europas Kulturhauptstadt 2025. Drei Themenwelten haben die Akteure um Vereinschef Michael Keller am Feiertag ohne Publikumsverkehr in der Konsum-Meile aufgebaut. Mehrere Transporterfuhren...
