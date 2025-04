Einbruch in Leubsdorf: E-Bike und Werkzeug gestohlen

Unbekannte brachen in eine Garage in Leubsdorf ein und erbeuteten ein wertvolles E-Bike und Werkzeuge. Die Täter hinterließen erheblichen Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

Werkzeug und ein E-Bike haben Unbekannte aus einer Garage in Leubsdorf gestohlen. Das hat sich nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz zugetragen: Wahrscheinlich in der Nacht von Samstag zu Sonntag haben unbekannte Täter ein Privatgrundstück an der Straße zur Lohe in Leubsdorf betreten und anschließend gewaltsam eine Garagentür...