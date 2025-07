Eine Schützenkönigin und treffsichere Görbersdorfer mit Vorderlader und Pfeil

Die Schützen lassen es krachen: Mit dem Königsschießen steigt der Jahreshöhepunkt im Vereinsleben im Oederaner Ortsteil. Worin sich die Erzgebirger von anderen Vereinen unterscheiden.

In Görbersdorf wird am ersten Augustwochenende der Schützenkönig 2025 ermittelt. Zwar traditionell mit dem Adlervogel, aber nicht im Tellschen Sinne mit Pfeil und Armbrust. „Der Königsvogel aus Holz wird alle Jahre wieder von Vereinsfreunden gebaut. Ihn gilt es wie bei anderen Schützenvergleichen, zu rupfen und zu Boden zu bringen“, so...