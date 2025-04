Eine freundschaftliche Diskussion zur Kulturhauptstadt gab es am Mittwoch in der Villa Gückelsberg. Bild: Eva-Maria Hommel

Flöha 03.04.2025

„Einigen standen die Tränen in den Augen“: Was die Kulturhauptstadt den Menschen in Flöha bringt und was nicht

Was hat das Chemnitzer Umland von der Kulturhauptstadt, was bleibt nach 2025? Darum ging es in einer Diskussion mit Autor Stefan Tschök, OB Volker Holuscha und Unternehmerin Sylva-Michèle Sternkopf. Für Stefan Tschök war es ein Heimspiel. Schließlich ist er aufgewachsen im Flöhaer Stadtteil Plaue, und trifft mit seinen Büchern über seine Kindheit in der Stadt einen Nerv. „Immer, wenn ich in Flöha bin, ist es schön", sagte Tschök. Und es ist wohl seiner warmherzigen Art zu verdanken, dass sich auch das Publikum in der Villa...

