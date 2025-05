Eisenbahnnostalgie und Blasmusik im Flöhatal: Nur noch wenige Tage bis zum Hetzdorfer Bahnhofsfest

Die Erzgebirger feiern 150-jähriges Bestehen der Flöhatalbahn. Auch im Bahnhof Hetzdorf am Fuße des Viadukts zwischen Falkenau und Oederan laufen die Vorbereitungen.

Noch bestimmen nur die Signalpfiffe der Triebwagen das Geschehen im Bahnhof Hetzdorf. Doch am Wochenende, am 24. und 25. Mai, soll an dem früheren Eisenbahnknotenpunkt zu Füßen des Viadukts wieder Betriebsamkeit herrschen. Erwartet werden die Flöhaer Blasmusikanten.