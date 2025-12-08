Eisiges Vergnügen: So lief die Weihnachtsmarkt-Premiere im Freibad Eppendorf

Im Erzgebirge gibt es einen besonderen Weihnachtsmarkt mit Glühwein statt Eiscocktail und Wintermantel statt Bikini: Der Badverein Eppendorf wirbt für ein spezielles Hobby und die Pläne fürs Freibad.

Zur Premiere im Freibad Eppendorf strömten Besucher: Erstmals fand ein Weihnachtsmarkt zum Nikolaustag statt. Die Akteure vom Freibadverein hatten bei Temperaturen knapp über Null eingeladen. Zur Premiere im Freibad Eppendorf strömten Besucher: Erstmals fand ein Weihnachtsmarkt zum Nikolaustag statt. Die Akteure vom Freibadverein hatten bei Temperaturen knapp über Null eingeladen.