Ines Engelstädter war mit Marko, Roberto und André Eisbaden in Eppendorf.
Ines Engelstädter war mit Marko, Roberto und André Eisbaden in Eppendorf. Bild: Christof Heyden
Flöha
Eisiges Vergnügen: So lief die Weihnachtsmarkt-Premiere im Freibad Eppendorf
Von Christof Heyden
Im Erzgebirge gibt es einen besonderen Weihnachtsmarkt mit Glühwein statt Eiscocktail und Wintermantel statt Bikini: Der Badverein Eppendorf wirbt für ein spezielles Hobby und die Pläne fürs Freibad.

Zur Premiere im Freibad Eppendorf strömten Besucher: Erstmals fand ein Weihnachtsmarkt zum Nikolaustag statt. Die Akteure vom Freibadverein hatten bei Temperaturen knapp über Null eingeladen.
